В шприце, на который напоролась девочка в каршеринге BelkaCar в Москве, оказалось наркотическое вещество мефедрон. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Телеканал отмечает, что родители ребенка отказались от комментариев.

Напомним, что инцидент произошел еще в пятницу, 18 августа. Семья москвичей ехала в Vegas Крокус Сити на арендном автомобиле, а когда они выходили из машины, то 10-летняя девочка почувствовала резкую боль в ноге. На месте родители нашли шприц с неизвестным веществом — он лежал в складке между сиденьем и полом.