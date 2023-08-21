Правоохранительные органы проводят обыски в компаниях, которые продавали билеты на подземную экскурсию по Неглинке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, все участники пропавшей в коллекторе группы туристов приобретали билеты на трех сайтах — агрегатор «Спутник», экскурсионное бюро «Авангард» и сервис «Трипстер». Признанный организатором экскурсии мужчина задержан — следствие планирует просить об аресте.

Гид, который непосредственно оказывал экскурсионные услуги, на текущий момент не найден. Также продолжаются поиски остальных туристов, пропавших в коллекторе.