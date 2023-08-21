Суд отпустил обвиненного в растрате экс-директора «Красного факела» Кулябина

Новосибирский суд отменил домашний арест экс-директору театра Кулябину
Центральный районный суд Новосибирска отпустил из-под домашнего ареста бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, которого обвиняют в растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Подсудимого освободили из-под домашнего ареста, но при этом наложили запрет определенных действий. Кулябин не сможет использовать интернет, телефон, получать и отправлять корреспонденцию по почте, посещать массовые мероприятия и покидать жилье в установленные часы.
Экс-директора театра задержали 24 января по подозрению в растрате денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, он незаконно выплачивал деньги из бюджета «Красного факела» своему сыну Тимофею Кулябину, бывшему главному режиссеру театра.
Бывший руководитель «Красного факела» свою вину не признал. Ряд актеров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявили, что готовы официально поручиться за Кулябина.