Суд отпустил обвиненного в растрате экс-директора «Красного факела» Кулябина

Центральный районный суд Новосибирска отпустил из-под домашнего ареста бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, которого обвиняют в растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Подсудимого освободили из-под домашнего ареста, но при этом наложили запрет определенных действий. Кулябин не сможет использовать интернет, телефон, получать и отправлять корреспонденцию по почте, посещать массовые мероприятия и покидать жилье в установленные часы.

Экс-директора театра задержали 24 января по подозрению в растрате денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, он незаконно выплачивал деньги из бюджета «Красного факела» своему сыну Тимофею Кулябину, бывшему главному режиссеру театра.