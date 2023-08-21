Раскрыто страстное увлечение ангарского маньяка

«Когда я начинал с ним работать, выяснилось, что у нас есть общий интерес. Я интересуюсь автомобилями, а для него машины — целая страсть. Он с удовольствием, с блеском в глазах рассказывал про Subaru. Это было нечто! У него сразу глаза загорались, видно, что человек увлеченный этой темой. С этого у нас и пошел диалог. И впоследствии был результат — сейчас с ним две явки оформлены», — рассказывает оперативник.