В Крыму в открытом море перевернулся катамаран с туристами

В Крыму возле мыса Алчак недалеко от Судака семья туристов перевернулась на катамаране в открытом море. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Крым-спас».

Уточняется, что сигнал о помощи поступил спасателям 20 августа в 12:43. Мужчина, женщина и двое детей после неудачной морской прогулки выплыли к прибрежной скале и забрались на нее в ожидании помощи.

В ведомстве добавили, что спасателям пришлось добираться до места, где находились туристы, вплавь, поскольку подойти к скале на лодке было невозможно из-за небольшого волнения моря и каменной осыпи.

При помощи спасательных жилетов и кругов семью эвакуировали в безопасное место на берегу. Медицинская помощь никому не потребовалась.