Эксперт: у застигнутых ливнем диггеров было не более 20 минут на спасение

Выжить в коллекторе под сильным ливневым потоком невозможно. Как сообщает РИА Новости, столичный диггер Даниил Давыдов рассказал, что у членов подземной экскурсии в центре Москвы было 15-20 минут, чтобы выйти на поверхность или спрятаться в укрытии.

Напомним, что ранее восемь человек пропали во время экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Они спустились под землю в воскресенье, 20 августа, незадолго до мощного ливня, который обрушился на столицу. Пока найдены только два тела — юноши и девушки, однако некоторые Telegram-каналы сообщают о большем числе жертв.

Как отметил Давыдов, вчера дождевая вода сильно заполнила коллекторы. Она лилась мощным потоком и выжить в таких условиях невозможно.

«Единственное, допустим, если бы проводник увидел заранее, что начинает поступать вода, все равно всегда есть 15-20 минут для того, чтобы либо выйти на поверхность — это можно сделать не везде, но такие точки есть, либо уйти в те зоны, где уровень воды не поднимается, нет высокой скорости течения», — подчеркнул он.