Погибшую участницу «Пацанок» избили в день смерти

Участница шоу о преображениях неблагополучных девушек «Пацанки» Кристина Захарова рассказала о том, что ее погибшую коллегу по шоу Юлию Михайлову в день смерти избили. Видеообращение об этом Захарова опубликовала у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Захаровой, у нее на руках имеется видео с дракой.

«Вскрываются новые подробности. У Юли была драка в этот вечер, буквально за несколько часов [до смерти]. На Юле там сидит девушка, пинает ее», — рассказала она.

Захарова отметила, что пока не может опубликовать видео.

Она также рассказала, что поклонники собрали уже 70 тыс. руб. на помощь с похоронами Михайловой. Прощание с покойной состоится в Рязани 21 августа.

20 августа портал YA62.ru сообщил, что участница реалити-шоу «Пацанки» Юлия Михайлова погибла в Рязани в результате падения с 22 этажа жилого дома. Очевидец случившегося рассказал, что услышал «сильный хлопок» за окном и звук сигнализации, а потом обнаружил около дома тело 25-летней девушки. Михайлова умерла до приезда скорой помощи.

Юлия Михайлова участвовала в седьмом сезоне «Пацанок». Ей пришлось покинуть проект после того, как ее уличили в выдуманной биографии.