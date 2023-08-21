У стюардессы остановилось сердце во время рейса из Сочи в Москву

Рейс Сочи — Москва экстренно посадили в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, инцидент произошел на борту «Уральских авиалиний». Девушке стало плохо сразу после того, как самолет набрал высоту. Капитан корабля по громкой связи обратился к пассажирам и узнал, может ли кто-то помочь стюардессе.

Одним из пассажиров оказался глава Росздравнадзора Москвы Роман Курынин. Он смог снова запустить сердце девушки, после чего в Волгограде ее забрали врачи скорой помощи. Сейчас она находится в больнице, ее состояние не уточняется.