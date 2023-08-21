$93.40-0.34101.48-0.70

Рейс Сочи — Москва экстренно посадили из-за остановки сердца у стюардессы

Рейс СочиМосква экстренно посадили в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

У стюардессы остановилось сердце во время рейса из Сочи в Москву
© РИА Новости

По его информации, инцидент произошел на борту «Уральских авиалиний». Девушке стало плохо сразу после того, как самолет набрал высоту. Капитан корабля по громкой связи обратился к пассажирам и узнал, может ли кто-то помочь стюардессе.

Одним из пассажиров оказался глава Росздравнадзора Москвы Роман Курынин. Он смог снова запустить сердце девушки, после чего в Волгограде ее забрали врачи скорой помощи. Сейчас она находится в больнице, ее состояние не уточняется.

Напомним, что 13 августа в Самаре экстренно посадили самолет рейса Пермь — Сочи. На борту лоукостера «Северный ветер» одной из пассажирок стало плохо. Ее передали врачам скорой помощи.

3
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости