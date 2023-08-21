Певица и модель таинственно пропала вместе со своим 19-летним котом

Друзья и родные Камелы Лейтер-Сегур бьют в зловещий набат: 48-летняя певица, модель и автор песен таинственно пропала еще в конце июня в Беверли-Хиллз, Калифорния. Вместе с артисткой исчез ее 19-летний кот Моррис.

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Согласно базе министерства юстиции штата, раздела, где отслеживается информация о пропавших без вести, последний раз Камелу видели 29 июня. Полиция была уведомлена про инцидент в начале августа - после того, как друзья и родные отчаялись с ней связаться, передает LAT.

Автомобиль певицы попал на камеры видеонаблюдения в ночь после того, как женщину видели последний раз. С тех пор никаких вестей от нее нет.

Друзья и родные шведской артистки предполагают, что ее могли похитить. Соседи певицы подчеркнули, что встревожились, когда увидели, что цветы модели, за которыми она всегда усердно ухаживала, погибли.

На соответствующих сетевых платформах проходит сбор средств - деньги предназначены для вознаграждения тем, кто сможет предоставить полезную для поисков Камелы информацию.