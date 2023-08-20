Генпрокуратура подала в суд на российского миллиардера

Генеральная прокуратура России в пятницу, 17 августа, подала иск в Свердловский районный суд Красноярска к миллиардеру Андрею Мельниченко. На это обратили внимание «Ведомости».

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В качестве истца в базе суда заявлен заместитель генпрокурора РФ без уточнения фамилии. Ответчиками по делу числятся сам бизнесмен, «Кузбассэнерго», входящее в «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), и АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК). «Сибирская генерирующая компания» будет привлечена к разбирательствам в качестве третьего лица, следует из материалов суда.

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Из материалов, опубликованных компании «Сибэко», приобретенной за 32,51 миллиарда рублей у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Сделки были проведены через подконтрольные Мельниченко «Кузбассэнерго» и ХСРК. Замгенпрокурора требует взыскать в доход государства 3,9 миллиарда обыкновенных бездокументарных именных акций «Сибэко», зарегистрированных на «Кузбассэнерго».

Требование Генпрокуратура обосновывает тем, что при осуществлении надзора за расследованием дела «соучастников Михаила Абызова» получила сведения «о нарушении гражданином Мельниченко и подконтрольными ему юридическими лицами законодательства о противодействии коррупции при совершении сделок по приобретению акций "Сибэко".

По данным ведомства, «для реализации задуманного и сокрытия своего участия в реализации акций "Сибэко" Абызов, поддерживая неформальные дружеские отношения с Мельниченко, предложил ему приобрести названный имущественный актив». 7 февраля 2018 года Мельниченко и Абызов на Кипре заключили договор купли-продажи ценных бумаг, говорится в материалах иска.

Генпрокуратура пришла к выводу, что в сделке есть признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения» и поэтому возникают основания для взыскания в доход государства «всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам».

Предварительное судебное заседание назначено на 7 сентября. Представитель Мельниченко подтвердил изданию, что иск получен и сейчас «с ним работают юристы». От дальнейших комментариев до начала судебных разбирательств он отказался.

Экс-министра Михаила Абызова обвинили в создании ОПГ для ведения незаконного предпринимательства и извлечения преступного дохода. По данным следствия, Абызов вместе с соучастниками через своих людей в совете директоров похитил средства акционеров компании «СИБЭКО», используя для этого поддельные документы. При этом экс-министр скрывал свое материальное положение, тайно контролируя ряд офшорных компаний на Кипре и Виргинских островах.