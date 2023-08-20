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Стало известно об уничтожении летевшего в направлении Москвы дрона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили беспилотник, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении Москвы. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

В Минобороны рассказали об уничтожении летевшего в направлении Москвы дрона
© depositphotos.com

По данным ведомства, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник потерял управление и упал в безлюдном районе.

«Около 04:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.

9 августа стало известно о сбитых на подлете к Москве беспилотниках. Один был уничтожен в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

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