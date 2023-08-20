В Минобороны рассказали об уничтожении летевшего в направлении Москвы дрона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили беспилотник, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении Москвы. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.
По данным ведомства, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник потерял управление и упал в безлюдном районе.
«Около 04:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — подчеркнули в министерстве.
По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.
9 августа стало известно о сбитых на подлете к Москве беспилотниках. Один был уничтожен в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.