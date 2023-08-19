В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 33 км к югу от города Тезпур с населением 58,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.

Информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

До этого турецкий сейсмолог Наджи Герюр в интервью газете Hürriyet заявлял, что 100 тыс. домов в Стамбуле может разрушить сильное землетрясение, которое прогнозируют ученые. Он также поддержал принятие специального закона, который предусматривает строительство сейсмоустойчивого жилья в многомиллионном городе.

17 августа неподалеку от северной группы Курильских островов в Тихом океане были зафиксированы четыре землетрясения магнитудой до 5,7.