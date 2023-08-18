В Подмосковье нашли тело куратора кинофестивалей Алексея Медведева

Погиб куратор ежегодного кинофестиваля "Послание к человеку" Алексей Медведев. Месяц назад он бесследно исчез.

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"Найден, погиб", - сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" на странице, где публиковалась информация об Алексее Медведеве.

Обстоятельства смерти поисковики не назвали, известно лишь, что тело найдено в Подмосковье. Близкие также воздержались от комментариев, пока не опубликовал некролог и оргкомитет фестиваля "Послание к человеку".

Алексей Медведев проживал в городе Мытищи. 21 июля он ушел из дома и не вернулся.

Ориентировки были расклеены по всему городу. Появились объявления и в Петербурге.

Фестиваль "Послание к человеку" для Северной столицы знаковый, Алексея Медведева знали многие киноманы.

Алексею Медведеву было 54 года. Вначале своей карьеры он работал в медиа, в последние 20 лет был связан с организацией фестивалей.