В Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам
Жительница Мурманска осквернила памятник ветеранам боевых действий в Афганистане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным информационного портала, женщина сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской. В настоящее время ее ищут полицейские.
На инцидент отреагировал мэр Мурманска Игорь Морарь, заявив, что виновную оперативно найдут и привлекут к ответственности.
По предварительной информации, женщина действовала под влиянием украинских мошенников.
13 августа председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович сообщал, что в Единецком районе Молдавии вандалы осквернили памятник в честь воинов 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
До этого в Бурятии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который осквернил памятник Герою СССР за $100. Инцидент произошел в Улан-Удэ. Уточнялось, что 47-летний безработный мужчина связался с неизвестным в мессенджере Telegram. Собеседник предложил ему облить монумент Герою СССР Сергею Ор