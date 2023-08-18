В Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам

Жительница Мурманска осквернила памятник ветеранам боевых действий в Афганистане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным информационного портала, женщина сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской. В настоящее время ее ищут полицейские.

На инцидент отреагировал мэр Мурманска Игорь Морарь, заявив, что виновную оперативно найдут и привлекут к ответственности.

По предварительной информации, женщина действовала под влиянием украинских мошенников.

13 августа председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович сообщал, что в Единецком районе Молдавии вандалы осквернили памятник в честь воинов 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.