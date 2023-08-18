Суд арестовал сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

Ранее стало известно, что в отношении Григория Мельконьянца возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной в России НПО.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что у 14 координаторов «Голоса»* в восьми регионах России прошли обыски, в том числе и у Мельконьянца.