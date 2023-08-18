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СК возбудил уголовное дело по факту избиения журналистов ВГТРК в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения журналистов ВГТРК в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram.

СК возбудил уголовное дело по факту избиения журналистов ВГТРК в Москве
© РИА Новости

Согласно информации следствия, 17 августа съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» снимала репортаж о так называемых «профессиональных соседях» в одной из квартир, расположенной на улице Касимовская на юге столицы.

Двое мужчин, находящихся в здании, воспрепятствовали профессиональной деятельности репортеров и применили в отношении них физическую силу.

По данным СК, фигурантов задержали. В ближайшее время следователи будут просить суд избрать им меру пресечения.

В июле председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовную ответственность за нападение на журналистов.

Такое заявление парламентарий сделала после того, как неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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