Крупный пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске

В грузовом терминале Новороссийска произошел пожар. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на площади в 1,3 тысячи квадратных метров загорелись деревянные паллеты.

Пожар случился на улице Маркова. В 9:03 (совпадает с мск) на место отправили первые пожарные подразделения. Сейчас к ликвидации возгорания привлечены 42 спасателя и 14 единиц техники. О пострадавших и причинах возгорания не сообщается.

Напомним, что 13 августа крупный пожар на складе с удобрениями произошел в подмосковном Раменском. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. По информации прокуратуры Московской области, причиной происшествия стало нарушение при сварочных работах.