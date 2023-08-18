Смог от лесных пожаров окрасил небо Канады в красный цвет, передает «Комсомольская правда». В настоящее время огонь полыхает в 240 местах.

Спасатели начали эвакуацию почти 22 тыс. жителей города Йеллоунайф на севере Канады. При этом дым от природных пожаров уже достиг США. Более чем в 12 американских штатах, в том числе в Нью-Йорке, Мичигане, Огайо и Монтане, власти объявили предупреждение о возможном ухудшении качества воздуха.

Также известно, что в Испании сильнейшие пожары бушуют на крупнейшем из Канарских островов — Тенерифе. Возгорание возникло в природном заповеднике и быстро распространился по острову из-за низкой влажности и сильных порывов ветра. Кроме того, пожарами объят и другой остров из состава архипелага — Гомера. Всего, по утверждениям властей, с островов эвакуировано порядка 4,7 тысячи человек.