В Санкт-Петербурге горит двухпалубная яхта

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге загорелась двухпалубная яхта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Согласно предварительным данным, пожар произошёл на территории яхт-клуба. «Горит двухпалубная яхта размером 4 на 9 м. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 7 единиц техники и 32 человека личного состава», – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что пожар произошёл на яхте, которая была опечатана Следственным комитетом в рамках уголовного дела из-за гибели пассажира маломерного судна, которое затонуло в Финском заливе в июле. При этом рядом с горящей яхтой расположены другие суда.