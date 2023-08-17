Аспирант МГУ попал в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес осужденного аспиранта МГУ Азата Мифтахова в список экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФСБ России проверяла его на причастность к сообществу «Сеть» (запрещенная в России террористическая организация).

В 2021 году Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии, его обвинили в поджоге офиса партии «Единая Россия» в Подмосковье в январе 2018 года.