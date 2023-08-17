Четверо вымогателей похитили бизнесмена в Москве и требовали 10 миллионов рублей
На юго-востоке столицы четверо вымогателей похитили должника и потребовали у него 10 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 17 августа.
По ее словам, потерпевший некогда одолжил у одного из злоумышленников 250 тысяч рублей для бизнеса, но деньги так и не вернул. В связи с этим на очередные переговоры с должником прибыл сам заемщик и три его друга.
Одолживший сел в машину к четырем мужчинам в середине ночи и отправился с ними в неизвестном направлении. По дороге друзья ростовщика начали требовать от мужчины 10 миллионов рублей в счет погашения долга. Такой суммы у него не оказалось, и он предложил собрать четыре миллиона.
Похитители его предложение отвергли. Затем они остановились на Волжском бульваре, высадили должника, отобрали у него телефон и избили. Позже аппарат вернули и приказали искать деньги. Вместо этого пострадавший позвонил родственнице, рассказал о случившемся и попросил вызвать полицию.
Прибывшие правоохранители задержали четверых подозреваемых в возрасте от 35 до 50 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Другое уголовное дело по этой статье было возбуждено в столице после в отношении трех подростков. По версии следствия, злоумышленники в течение полугода вымогали деньги у младших школьников.