Четверо вымогателей похитили бизнесмена в Москве

На юго-востоке столицы четверо вымогателей похитили должника и потребовали у него 10 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 17 августа.

По ее словам, потерпевший некогда одолжил у одного из злоумышленников 250 тысяч рублей для бизнеса, но деньги так и не вернул. В связи с этим на очередные переговоры с должником прибыл сам заемщик и три его друга.

Одолживший сел в машину к четырем мужчинам в середине ночи и отправился с ними в неизвестном направлении. По дороге друзья ростовщика начали требовать от мужчины 10 миллионов рублей в счет погашения долга. Такой суммы у него не оказалось, и он предложил собрать четыре миллиона.

Похитители его предложение отвергли. Затем они остановились на Волжском бульваре, высадили должника, отобрали у него телефон и избили. Позже аппарат вернули и приказали искать деньги. Вместо этого пострадавший позвонил родственнице, рассказал о случившемся и попросил вызвать полицию.

Прибывшие правоохранители задержали четверых подозреваемых в возрасте от 35 до 50 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.