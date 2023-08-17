Режим ЧС введен в Бурятии из-за наводнений

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Бурятии из-за наводнений. Об этом сообщает «Звезда».

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Отмечается, что ограничено движение между селами Санага и Утата, поскольку вода затопила трассу. В Тункинском районе оказались подтоплены линии электропередачи (ЛЭП), а в Хоринском районе река размыла дамбу.

Согласно информации экстренных служб, под воду ушло порядка 30 жилых домов, их жители эвакуированы.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что Дальний Восток окажется под мощным влиянием ряда циклонов в ближайшие дни. Интенсивные осадки предсказали в Приморье, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и Бурятии.