Адвокат сообщил о задержании сопредседателя движения "Голос"

Сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца допрашивают в СК в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в России НПО. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков.