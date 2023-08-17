Адвокат сообщил о задержании сопредседателя движения "Голос"

Сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца допрашивают в СК в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в России НПО. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков.
"Сейчас идет его допрос в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ)", - сказал адвокат.
Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ.