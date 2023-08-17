ФСБ: «Граждане СССР» планировали взорвать станции связи под Красноярском

ФСБ задержала в Красноярском крае двух человек, планировавших взорвать базовые станции связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск. Об этом сообщает ТАСС.

В ФСБ рассказали, что задержанные - сторонники запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР». По данным спецслужбы, они планировали взорвать базовые станции «Ростелекома» и «Транстелекома», чтобы помешать Минобороны рассылать повестки через Госуслуги.

Для этого они через третье лицо хотели купить тротиловые шашки и взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами.

Их задержали во время покупки взрывчатки. В задержании участвовали сотрудники ФСБ и СОБРа.

Ранее ФСБ задержала жителя Ангарска, подозреваемого в работе на украинскую разведку.