ФСБ: «Граждане СССР» планировали взорвать станции связи под Красноярском
ФСБ задержала в Красноярском крае двух человек, планировавших взорвать базовые станции связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск. Об этом сообщает ТАСС.
В ФСБ рассказали, что задержанные - сторонники запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР». По данным спецслужбы, они планировали взорвать базовые станции «Ростелекома» и «Транстелекома», чтобы помешать Минобороны рассылать повестки через Госуслуги.
Для этого они через третье лицо хотели купить тротиловые шашки и взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами.
Их задержали во время покупки взрывчатки. В задержании участвовали сотрудники ФСБ и СОБРа.
Ранее ФСБ задержала жителя Ангарска, подозреваемого в работе на украинскую разведку.
Фигурантом дела стал 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона. В ФСБ заявили, что он собрал информацию и подготовил фотоматериалы, «характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции». По данным спецслужбы, сотрудник предприятия планировал передать эти данные представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.