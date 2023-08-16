Генерал ФСО Геннадий Лопырев скончался в колонии

Осуждённый за взятки экс-начальник Северокавказского управления Федеральной службы охраны (ФСО) генерал-лейтенант Геннадий Лопырев скончался в колонии, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, накануне мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Его экстренно доставили в больницу, где он скончался.

Лопырева задержали в 2016 году при получении крупной взятки. По данным СМИ при обыске у него было обнаружено более одного млрд рублей.