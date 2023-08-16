Следком возбудил дело в отношении авиакомпании Red Wings

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщает ТАСС и пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте в Telegram-канале.

По версии следователей, 13 августа ответственные за техническую эксплуатацию сотрудники авиакомпании решили выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри самолета и обеспечение запуска двигателей без наземного оборудования. На борту находились 406 пассажиров.

В результате во время полета возникла реальная угроза безопасности жизни и здоровью пассажиров. Им пришлось длительное время пребывать внутри самолета при высокой температуре воздуха.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также проверяют другие возможные факты оказания Red Wings небезопасных услуг.

Напомним, что в последние дни Red Wings задержала несколько рейсов, преимущественно между Екатеринбургом и Антальей. Причиной стал выход из строя двух самолетов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после этого поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг.