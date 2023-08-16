Следком возбудил дело в отношении авиакомпании Red Wings
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщает ТАСС и пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте в Telegram-канале.
По версии следователей, 13 августа ответственные за техническую эксплуатацию сотрудники авиакомпании решили выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри самолета и обеспечение запуска двигателей без наземного оборудования. На борту находились 406 пассажиров.
В результате во время полета возникла реальная угроза безопасности жизни и здоровью пассажиров. Им пришлось длительное время пребывать внутри самолета при высокой температуре воздуха.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также проверяют другие возможные факты оказания Red Wings небезопасных услуг.
Напомним, что в последние дни Red Wings задержала несколько рейсов, преимущественно между Екатеринбургом и Антальей. Причиной стал выход из строя двух самолетов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после этого поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг.
Забрать пассажиров задержанного рейса из Турции помогла авиакомпания «Икар», с которой договорилась Red Wings. 15 августа они прилетели в Россию.