В Екатеринбурге избили актера Александра Ткачука

В Екатеринбурге незнакомец избил актера Александра Ткачука. Об этом сообщает e1.ru.

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Нападение произошло во время репетиции сцен из фильма «Угрюмка» в Академическом районе Екатеринбурга. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в студию и начал драку с артистом, когда тот попытался вывести его из помещения. Ткачук дал отпор, но незнакомец повалил актера на землю и начал душить.

«В последний момент пьяного оттащили соседи, услышавшие крики, и только это спасло актеру жизнь. На место вызвали наряд полиции», — рассказали коллеги Ткачука.

По словам агента актера Елены Пулинович, Ткачук не очень хорошо себя чувствует. Он уже посетил травмпункт и снял побои. Артисту пришлось взять больничный и пропустить несколько ближайших концертов в театре.

«При этом отказываться от съемок в фильме Александр не намерен и уже скоро выйдет на съемочную площадку», — заявила Пулинович.