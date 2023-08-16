В Египте на курорте Дахаб закрыли пляжи из-за акулы

Ни о каких несчастных случаях не сообщалось, продолжительность ограничений зависит от оценки ситуации в этом районе, сообщает издание Al-Masry al-Youm со ссылкой на главу управления из министерства окружающей среды Мохамеда Салема .

В июне россиянин погиб недалеко от пляжа Dream Beach в Хургаде, он стал жертвой нападения акулы. Хищника поймали и пообещали мумифицировать. Тогда власти на время закрыли все пляжи курорта.