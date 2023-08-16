В Южной Корее задержали экипаж российского судна

Прокуратура Приморского края начала проверку распространившейся в СМИ информации о нарушении трудовых прав российских моряков с краболова «Нептун», арестованного за долги в Южной Корее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Накануне инспектор Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке Петр Осичанский рассказал РИА Новости, что с ними связался моряк с «Нептуна» и заявил, что экипаж находится на борту корабля уже несколько месяцев. Мужчина попросил помощи в репатриации и рассказал об аресте судна за долги.

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав моряков на получение всех предусмотренных законом выплат и гарантий», — говорится в сообщении приморской прокуратуры.

При необходимости прокуратура примет меры реагирования.