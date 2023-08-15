При взрыве в Махачкале погибли родственники замминистра Дагестана
В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева. Об этом сообщает Telegram-канал правительства республики.
Отмечается, что оба родственника находились в эпицентре взрыва. Ещё несколько родных Муртазалиева пострадали.
«Трагедия на АЗС коснулась семьи замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Хирамагомеда Муртазалиева. Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, еще несколько человек госпитализированы. В это время все они находились рядом с эпицентром взрыва», – сообщили в правительстве Дагестана.
14 августа на выезде из Махачкалы произошёл сильный взрыв на автозаправке. В результате погибло 35 человек, ещё 47 пострадали. Ранее в Следственном комитете заявили, что причиной взрыва стало нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.