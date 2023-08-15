При взрыве в Махачкале погибли родственники замминистра Дагестана

«Трагедия на АЗС коснулась семьи замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Хирамагомеда Муртазалиева. Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, еще несколько человек госпитализированы. В это время все они находились рядом с эпицентром взрыва», – сообщили в правительстве Дагестана.