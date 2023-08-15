В Ленобласти произошел пожар на подстанции

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелась трансформаторная подстанция «Восточная», расположенная между деревней Новосергиевка и железнодорожной платформой 7 км. Об этом пишет портал 47news.ru со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

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Инцидент произошел в 18:55 мск во вторник, 15 августа.

По данным издания, тушение пожара осложняется тем, что оборудование находится под высоким напряжением. Его необходимо отключить перед началом работ по ликвидации возгорания.

В МЧС отметили, что на место происшествия направлено большое количество пожарных расчетов и спецтехники.

В пресс-службе «ФСК ЕЭС», в ведении которой находится подстанция, заметили, что электроснабжение в регионе не нарушено, осуществляется в стандартном режиме.

О погибших и пострадавших не сообщается. По предварительным данным, пожар возник после планового ремонта объекта.