Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего оказания услуг Red Wings

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего оказания услуг в отношении авиакомпании Red Wings. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России [Павлу] Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings", - сообщили в ведомстве.

В СК РФ отметили, что в СМИ широко распространяется информация о том, что с 12 по 14 августа 2023 года российские туристы, которые воспользовались услугами этой авиакомпании, не могли вылететь из аэропортов в нескольких странах. Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета.

Ранее сообщалось, что борт авиакомпании Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью (Турция) с 37-часовой задержкой. Рейс WZ-3061 по расписанию должен был вылететь 13 августа в 07:20 (05:20 мск). По данным онлайн-табло, он совершил вылет 14 августа в 20:30 (18:30 мск). Задержки авиакомпания допустила из-за того, что сломались два из трех Boeing 777 перевозчика.