Генпрокурор России Краснов поручил проверить заправки в Дагестане после взрыва
Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить законность размещения автозаправочных станций в Республике Дагестан после трагедии в Махачкале. Об этом во вторник, 15 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, проверка коснется АЗС вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений. К проверочным мероприятиям привлечены специалисты территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций, пишет Telegram-канал Генпрокуратура России.
Взрыв, о котором идет речь, произошел на АЗС накануне вечером в Махачкале. После него начался пожар в автосервисе. По последним данным, 27 человек погибли, еще 102 пострадали. «Вечерняя Москва» собрала всю известную к утру информацию о произошедшей трагедии. Глава республики Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в регионе.
Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил, что АЗС в Махачкале, на которой произошел взрыв, является станцией классического типа с подземными резервуарами. Такие АЗС представляют собой опасность только при нагревании топливных танков до температуры свыше 600 градусов. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал что привело к трагедии и почему жертв могло быть меньше.