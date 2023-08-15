Генпрокурор России Краснов поручил проверить заправки в Дагестане после взрыва

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить законность размещения автозаправочных станций в Республике Дагестан после трагедии в Махачкале. Об этом во вторник, 15 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, проверка коснется АЗС вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений. К проверочным мероприятиям привлечены специалисты территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций, пишет Telegram-канал Генпрокуратура России.

Взрыв, о котором идет речь, произошел на АЗС накануне вечером в Махачкале. После него начался пожар в автосервисе. По последним данным, 27 человек погибли, еще 102 пострадали. «Вечерняя Москва» собрала всю известную к утру информацию о произошедшей трагедии. Глава республики Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в регионе.