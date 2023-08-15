Три человека пострадали из-за обстрела ВСУ жилого дома в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой дом в Новой Таволжанке приграничной Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишет автор поста, одного из пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями ног. Состояние остальных не уточняется.