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Три человека пострадали из-за обстрела ВСУ жилого дома в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой дом в Новой Таволжанке приграничной Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Три человека пострадали из-за обстрела ВСУ жилого дома в российском регионе
© РИА Новости

Как пишет автор поста, одного из пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями ног. Состояние остальных не уточняется.

По информации канала, удар был нанесен по зданию, которое реставрировали после предыдущих обстрелов. Предварительно, в этот момент внутри находились хозяйка дома и двое строителей.

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