В Турции задержали «важного фигуранта» дела о покушении на посла России

В Турции задержали «важного фигуранта» дела о покушении на бывшего посла России в Анкаре Геннадия Карлова. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах пишет издание Sabah.

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Сообщается, что полиция Стамбула в ходе операции в районе Бейликдюзю в европейской части города задержала «важного фигуранта» в деле о покушении на Карлова, которое случилось в 2016 году. У подозреваемого изъяты мобильный телефон, две sim-карты, устройство для sim-карт и карта памяти.