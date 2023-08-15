Масштабы взрыва на АЗС в Махачкале показали с воздуха

Telegram-канал «112» опубликовал видео с последствиями взрыва на автозаправке в Махачкале, снятое с квадрокоптера. В результате ЧП погибли 27 человек, как минимум 75 пострадали. Власти Дагестана введут режим ЧС в Кумторкалинском районе Дагестана.

На кадрах видны массовые разрушения близлежащих зданий, спасатели разбирают завалы.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. Telegram-канал SHOT уточнил, что взорвались две цистерны. Горящее топливо и взрывная волна накрыли людей, которые остановились посмотреть на пожар. По версии следователей, взрыв на заправке в Махачкале произошел из-за обслуживания автомобилей рядом с АЗС.

Инцидент, в результате которого погибли и пострадали люди, случился на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе рядом с торговым центром Глобус.