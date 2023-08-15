Установлен владелец взорвавшегося автосервиса в Махачкале

Следователи выяснили личность владельца автосервиса в Махачкале, где произошел взрыв, от которого пострадали 105 человек. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ближайшее время мужчину доставят на допрос.

В настоящее время Следственный комитет России проводит расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).