Число погибших при взрыве в Дагестане увеличилось до 30

Число жертв взрыва на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 30 человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС, во время аварийно-спасательных работ обнаружили тела еще трех погибших.

Всего в результате ЧП пострадали 105 человек, 30 погибли. Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что среди жертв есть трое детей.

Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России проинформировало, что локализовать возгорание удалось на территории в 600 квадратных метров.

Для организации медицинской помощи пострадавшим в Махачкалу вылетел первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко. Раненых доставят в московские больницы на спецборте МЧС — он уже вылетел из Москвы.