СК возбудил уголовное дело после взрыва на заправке в Махачкале

Уголовное дело возбуждено после взрыва на заправке, где, по последним данным, погибли 12 и пострадали 66 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в понедельник вечером в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание и последующий взрыв, в результате которого пострадали и погибли люди. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица, назначены судебно-медицинские и другие необходимые экспертизы", - добавили в ведомстве.