Администрация Махачкалы заявила об угрозе повторного взрыва в автосервисе

Существует угроза повторного взрыва в здании автосервиса в Махачкале . Об этом сообщила администрация города в своем Telegram -канале.

Отмечается, что сотрудники полиции и администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия. Жителей города настоятельно призывают без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером 14 августа на выезде из города. В результате пострадали семь человек, сообщили в МЧС Дагестана. Площадь пожара на месте взрыва составляет 500 квадратных метров. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. На данный момент известно о пяти погибших в результате взрыва.