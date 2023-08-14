Суд отказался освобождать экс-полковника ФСБ Полякова

Мосгорсуд отказался выпустить из-под ареста полковника ФСБ в отставке и администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.

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Арест Полякова признали законным.

По данным РБК, адвокат просил приобщить к делу справки о наличии у Полякова хронических заболеваний. В суде огласили список всех наград экс-полковника и защита напомнила, что он 30 лет служил Родине.

Отмечается, что мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет по статье 163 УК РФ.