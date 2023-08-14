Опубликовано видео досмотра шедшего на Украину сухогруза

«Московский комсомолец» опубликовал видео досмотра, проведенного российскими военными на сухогрузе «Сукра Окан». Судно под флагом островного государства Палау следовало в украинский порт Измаил.

На записи видно, как члены экипажа сухогруза сидят на палубе, а военные проходят по судну и затем садятся в ждавший их вертолет.

13 августа патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, так как сухогруз «Сукра Окан» проигнорировал требования об остановке и досмотре.

После радиопереговоров «Сукра Окан» остановился, с борта «Василия Быкова» подняли вертолет Ка-29 с группой российских военных. Группа провела досмотр сухогруза, после чего судно продолжило движение в украинский порт.

После выхода России из зерновой сделки Минобороны РФ объявило некоторые районы северо-западной и юго-восточной частей международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.