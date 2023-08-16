В Красноярском крае потушили все лесные пожары

Все лесные пожары потушены в Красноярском крае , где на прошлой неделе горело около 23 тыс. га. Об этом говорится в оперативной сводке лесопожарного центра региона.

"По оперативной информации лесопожарного центра на 07:39 (03:39 мск), 16 августа 2023 года на территории края лесных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сводке.

По данным центра, днем 15 августа в регионе действовал один пожар на севере Красноярского края, в Эвенкийском районе, и он был потушен. В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Эвенкии снят режим ЧС, введенный 28 июля из-за сильных пожаров.