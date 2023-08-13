Гладков прокомментировал информацию о взрыве в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в многоэтажном жилом доме Белгорода произошел взрыв. Предварительно, ЧП произошло в результате атаки беспилотника.

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«Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», - написал Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора, ЧП произошло в воскресенье, 17:43 на улице Есенина, д.9, корп. 1. После взрыва осыпались плитки вентилируемого фасада с 7 по 13 этаж.

Пострадавших нет.

Губернатор отметил, что пообщался с жителями поврежденных квартир. В жилищах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также повреждения получили 15 машин.