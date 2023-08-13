В Таиланде погибла российская туристка
Российская туристка погибла при падении с высоты в Паттайе (Таиланд). Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.
Стражи порядка пояснили, что 32-летняя гражданка России находилась в квартире на 7 этаже многоподъездного дома. Вместе с ней находился 30-летний соотечественник.
По предварительным данным, они распивали спиртные напитки.
В момент задержания, уточнили в полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался оказать сопротивление и не желал сотрудничать со следствием.
Задержанный отметил, что женщина случайно выпала из окна.
Ранее сообщалось, что на таиландском курорте Паттайя погибла туристка из Москвы Ольга Сикач. Молодая женщина выпала с балкона квартиры, расположенной на 27-м этаже.
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