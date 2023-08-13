В Таиланде погибла российская туристка

Российская туристка погибла при падении с высоты в Паттайе (Таиланд). Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Стражи порядка пояснили, что 32-летняя гражданка России находилась в квартире на 7 этаже многоподъездного дома. Вместе с ней находился 30-летний соотечественник.

По предварительным данным, они распивали спиртные напитки.

В момент задержания, уточнили в полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался оказать сопротивление и не желал сотрудничать со следствием.

Задержанный отметил, что женщина случайно выпала из окна.