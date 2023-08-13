Названа предварительная причина пожара на складе в Раменском

В подмосковном Раменском на складе с удобрениями произошел сильный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания является нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ. Об этом пишет прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, около 12:00 мск. Огонь вспыхнул в нежилом строении - складском помещении, находящемся по адресу Раменский городской округ, 4-й километр Донинского шоссе.

В ведомстве уточнили, что на территории склада произошло возгорание пластиковых поддонов. Площадь пожара составила около 1,8 тыс. кв. м.

В настоящее время тушение продолжается. О пострадавших не сообщается.