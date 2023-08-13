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Площадь пожара на складе в Раменском районе увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе в Раменском районе Подмосковья увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Горят складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке, — говорится в сообщении.

Пожарные ликвидируют возгорание и препятствуют распространению огня на соседние здания. Горят складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке.

Названа предварительная причина пожара на складе в Раменском

На данный момент проводятся замеры воздуха с помощью мобильной лаборатории. Исследуется содержание и концентрация вредных веществ, пишет Telegram-канал МЧС России.

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