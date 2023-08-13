Площадь пожара на складе в Раменском районе увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров
Площадь пожара на складе в Раменском районе Подмосковья увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Горят складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке, — говорится в сообщении.
Пожарные ликвидируют возгорание и препятствуют распространению огня на соседние здания. Горят складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке.
На данный момент проводятся замеры воздуха с помощью мобильной лаборатории. Исследуется содержание и концентрация вредных веществ, пишет Telegram-канал МЧС России.