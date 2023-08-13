Девушка упала в обморок в «Музее пыток» и попала в больницу

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка упала в обморок во время посещения «Музея пыток», сообщает «Фонтанка». С выставки она была доставлена в детскую больницу имени святой Марии Магдалины.

Инцидент произошел накануне. Врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация девушке не потребовалась, после осмотра ее отпустили домой.

«Музей пыток» на Невском проспекте в Петербурге рассказывает о методах отправления правосудия в средние века. Без сопровождения родителей выставку могут посещать дети в возрасте старше 12 лет. Однако организаторы не рекомендуют осматривать экспозицию впечатлительным людям. Согласно отзывам посетителей, некоторые из них уходили с выставки в полуобморочном состоянии.