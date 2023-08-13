В Приморье направили группу для ликвидации последствий наводнений

Оперативная группа центрального аппарата МЧС по согласованию и координации работ для ликвидации последствий наводнения выехала на вызов в Приморский край. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

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Как говорится в документах, оперативная группа во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым была отправлена по решению главы МЧС России Александра Куренкова для решения проблем по ликвидации последствий затопления города.

Агентство напоминает, что на Приморье на этой неделе обрушился тайфун «Ханун». Самыми сильными оказались ливни в Уссурийске и западных районах края. В результате затопления 32 населенных пункта были отрезаны от автомобильного сообщения, 543 частных дома и 1429 приусадебных участков подтоплены, 40 автодорог постигла та же участь. Местные власти ввели режим ЧС в девяти муниципалитетах. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.