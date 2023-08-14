В Жигулевском заповеднике ликвидировали открытое горение

Открытое горение в Жигулевском заповеднике в Самарской области ликвидировано на площади 9,4 га. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:20 (18:20 мск) объявлена ликвидация открытого горения на площади 9,4 га", - сказано в сообщении.

Пожар возник 12 августа в 20-м и 21-м кварталах Бахиловского участкового лесничества ФГБУ "Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И. И. Спрыгина" в районе населенного пункта Бахилова Поляна. Группировка, задействованная в тушении возгорания, была увеличена с 205 до 243 человек и 50 единиц техники. К тушению привлекался вертолет Ми-8 с водосливным устройством Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России (Казань).